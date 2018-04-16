В «Екатеринбурггазе» рассказали о причине взрыва в жилом доме на Химмаше (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня днем на улице Бородина, 4, в квартире № 15 произошел взрыв бытового газа. К счастью, в квартире никого не было, в результате ЧП никто не пострадал.

Последствия взрыва

Само помещение выгорело полностью, в нем выбило все стекла в окнах.

«Как выяснилось, в данной квартире проживают арендаторы. Женщина уже призналась, что накануне они купили газовую плиту, и ее сожитель самостоятельно установил газовую плиту, что привело к утечке газа и последующему хлопку», – сообщили в «Екатеринбурггазе».

Во всем подъезде теперь отключена подача газа. Кроме того, из-за того, что пожарным пришлось бороться с огнем, водой оказались залиты несколько квартир с 5 по 1 этаж, передает корреспондент «Нового Дня» с места ЧП. Специалисты администрации Чкаловского района сейчас определяют степень повреждения конструкций, но, по предварительным данным, стены не повело. Тем не менее, от жителей пострадавшего подъезда ждут заявлений на предоставление квартир из маневренного фонда.

Екатеринбург, служба информации

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