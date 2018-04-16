Свердловские эсеры определились, кто получит депутатский мандат Лобова

В Свердловском отделении партии «Справедливая Россия» определились, кто заменит в заксобрании депутата Евгения Лобова, сложившего полномочия досрочно.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения, сначала партия планировала передать мандат Лобова бизнесмену Алексею Холодареву, но он взял самоотвод. Следующим за ним в списке стоял другой предприниматель – Егор Шаламовских. Как говорится на его странице в соцсети, его бизнес связан с интернет-технологиями.

Напомним, утром 3 апреля заксобрание Свердловской области отпустило депутата Евгения Лобова, который решил досрочно сложить свои полномочия. Сам Лобов заявил, что решение далось ему непросто, и рассыпался в комплиментах коллегам. «Часто, выходя из этого здания, я думал – как бы я хотел быть как они», – признался депутат. Причина решения, по его словам, чисто личная – желание больше времени проводить вместе с семьей.

Екатеринбург, служба информации

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