39 беспилотников будут ловить нарушителей противопожарного режима

В Свердловской области уже в пяти муниципалитетах действует особый противопожарный режим, усилены меры по охране садов и лесов. В этом году нарушителей будут ловить в том числе 39 беспилотников. Дроны будут передавать координаты поджигателей лесникам и сотрудникам МЧС. Нарушителей ожидают штрафы от 2 до 400 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, особый противопожарный режим введен в Полевском, Чкаловском и Верх-Исетском районах Екатеринбурга, Слободо-Туринском сельском поселении, Туринском городском округе и в Каменске-Уральском. Это означает, что на территориях районов и городов запрещено разжигать огонь и выходить в лес. Выявлять нарушителей будут патрули, которые состоят из сотрудников полиции, МЧС, лесников. Пойманных нарушителей ждет штраф: физлица заплатят от 2-3 тысяч, должностные – от 6 тысяч, юрлица – от 150 тысяч рублей.

Ловить нарушителей вновь будут и при помощи беспилотников. «В этом году количество задействованных беспилотных летательных систем будет увеличено в пять раз. 39 беспилотников МЧС и Росгвардии будут мониторить пожарную обстановку. При выявлении нарушителей координаты его местонахождения передаются наземной патрульной группе из числа сотрудников МЧС, полиции, лесников, администрации, которые направляются к нарушителю для проведения разъяснительной работы и принятия мер административного воздействия», – рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Максим Пинчугов.

«На время пожароопасного периода в Свердловской области создана группировка сил и средств в количестве 43,5 тысяч человек, 17,5 единиц техники и оборудования, 20 воздушных судов, 39 беспилотных летательных аппаратов», – уточнили в региональном ГУ МЧС.

По прогнозу Гидрометцентра температура в апреле ожидается около нормы, – сообщили в МЧС.

Первые очаги природных пожаров ожидаются во второй декаде апреля 2018 года, наиболее вероятны в южных, восточных районах области: Верхняя Пышма, Каменский городской округ, Камышловский муниципальный район, Полевской, Сысертский, Талицкий и Тавдинский городские округа.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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