Лесники и пожарные в тревоге: приближаются огнеопасные майские праздники

Департамент лесного хозяйства Свердловской области накануне длинных выходных напомнил жителям региона о необходимости соблюдения правил обращения с огнем.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте, пока в Свердловской области было зарегистрировано только два лесных пожара общей площадью в четыре гектара. В обоих случаях причиной стало неосторожное обращение людей с огнем.

Специалисты напоминают, что на Уральской базе авиационной охраны лесов работает диспетчерский пункт, куда по телефону 8-800-100-94-00 в любое время суток можно сообщать об очагах возгорания в лесу.

В пресс-службе ГУ МЧС сообщают, что свердловские спасатели приведены в повышенную готовность. Безопасность праздников круглосуточно будут обеспечивать почти 2 тысячи сотрудников МЧС и 580 единиц пожарной и спецтехники.

Напомним, в 10 муниципальных образованиях действует особый противопожарный режим, который запрещает использование открытого огня. Выход людей в леса будет ограничен в Полевском, Слободо-Туринском сельском поселении, Туринске, Каменске-Уральском, Староуткинске, Восточном сельском поселении, Березовском, Камышлове, Первоуральске, Серове.

Екатеринбург, служба информации

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