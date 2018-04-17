В спор коммуниста и священника о Ленине и Гитлере вовлечен областной прокурор

Полковник РВСН в отставке Николай Рябчевский намерен продолжить свою борьбу за недопустимость публичного сравнения Ленина с Гитлером. Теперь он вовлек в этот спор прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Рябчевский написал областному прокурору письмо, копию которого разместил на своей странице в фейсбуке. В обращении он просит Охлопкова оценить высказывания о Ленине своего оппонента, протоиерея Евгения Попиченко, с точки зрения соответствия положениям части 1, статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды по признакам отношения к религии, а равно принадлежности к социальной группе».

Напомним, несколько месяцев назад протоиерей в одном из своих интервью заявил, комментируя переименования улиц Ленина в российских городах: «А почему бы нам не назвать улицу, например, в честь Шамиля Басаева или в честь Геббельса, или в честь Геринга? Это же по сути одно и тоже –Ленин и Гитлер: их существо, их ненависть к человечеству, к людям, их «труды», которые причинили столько страданий, горя, крови. Они – как две стороны одной монеты». Сначала Рябчевский подал иск о защите чести и достоинства вождя революции, но суд отказал в удовлетворении требований. Теперь полковник решил подойти к решению задачи с другой стороны – через прокурора.

Отставной офицер заявляет, что слова священника вызвали в его душе «глубокую неприязнь к служителям православной церкви», так как всю сознательную жизнь он разделял идеи Ленина. По его словам, приравнивание Ленина, создателя первого в мировой истории социалистического государства, к одному из величайших преступников ХХ века – Адольфу Гитлеру, это даже не критика идеологических и религиозных убеждений Ильича, а «преднамеренная злопамятная клевета на выдающуюся историческую личность». Более того, по мнению Рябчевского, подобные высказывания представителя РПЦ – на руку внешним врагам России, которые пытаются «переписать историю по-своему». По его мнению, необдуманные высказывания протоиерея вносят раскол в общество, в частности, отвращают людей от служителей православной церкви (при этом сам коммунист называет себя верующим).

Екатеринбург, служба информации

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