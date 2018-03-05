Суд начал рассматривать иск советского полковника к священнику за оскорбление Ленина (ВИДЕО)

Верх-Исетский суд Екатеринбурга принял к производству иск полковника РВСН в отставке Николая Рябчевского к протоиерею Евгению Попиченко.

Как передает корреспондент РИА «Новый день» сегодня председатель правления союза ветеранских организаций Свердловской области «Защитники Отечества» Николай Рябчевский явился на судебное заседание, где потребовал обязать протоиерея Евгения Попиченко публично извиниться. Ранее тот в интервью телеканалу «Союз» и «Православной газете» позволил себе сравнить Владимира Ленина с Адольфом Гитлером, что возмутило полковника, который всю жизнь был идейным коммунистом. При этом сам он является верующим и крещеным человеком, но считает, что в своем заявлении священнослужитель перегнул палку, оскорбив советского революционного святого.

Полковник подал в суд на священнослужителя

Как выяснилось, о высказывании Попиченко Рябчевский узнал случайно – от знакомого генерала в отставке, который регулярно читает «Православную газету». Там же истец и увидел заявление священника, что возмутило его до глубины души, поскольку он искренне считает, что идеалы коммунизма вполне совместимы с христианской моралью. По его мнению, кодекс строителя коммунизма полностью соответствует десяти заповедям.

«Я подаю на него в суд как на гражданина. Я сам верующий, хотя не скажу, что сильно общаюсь с попами, но в храмы с женой на праздники захожу. Смотрю на выступления Патриарха Кирилла и думаю: вот какой человек, вот бы с кем Ленину пообщаться. А тут этот товарищ с такими заявлениями – это совершенно недопустимо», – заявил Николай Рябчевский.

На заседание сегодня священнослужитель не явился. Он не отвечает на звонки. Несмотря на отсутствие ответчика, суд принял иск к рассмотрению и назначил рассмотрение по существу на 11 часов утра 2 апреля.

Видео об оскорблении чувств верующих в Ленина смотрите на нашем канале.

Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук

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