Хоккеисты «Автомобилиста» стали чемпионами России

Хоккеисты «Автомобилиста-Спартаковца» стали чемпионом России среди команд ЮХЛ, обыграв в финале соперников из ЦСКА со счетом 5:4. Екатеринбургская команда, что примечательно, не проиграла ни одного матча ни в групповом этапе турнира, ни в плей-офф.

До этого екатеринбургской команде в возрастной категории 18 лет удавалось стать Чемпионом России только шесть лет назад, в 2012-м. Тогда за кубок боролись игроки 1994 года рождения. Среди них известные уральским болельщикам имена – Денис Мингалеев и Никита Трямкин, которые выступали в МХК «Авто», а теперь и в основе команды КХЛ.

«Уже несколько лет мы работаем вместе со спортивной школой «Спартаковец», которая представляет наш клуб на первенствах России по всем возрастным группам. Отдельной строкой нашего сотрудничества является команда ЮХЛ, где разыгрывается первенство России по старшему возрасту. За нее выступают юноши, не попавшие в команду МХЛ «Авто» после школы, и это своего рода мост из детского хоккея в хоккей профессиональный. Эта победа станет для ребят 2000 года рождения импульсом для новых спортивных высот, ведь теперь многих из них получат предложение о подписании первого полноценного профессионального контракта с ХК «Автомобилист», – говорит директор хоккейного клуба Максим Рябков.

Кстати, и в нынешнем турнире отметились ребята, которые имеют опыт выступлений за «молодежку» «Автомобилиста». Это Владислав Галкин, Владислав Леонтьев, Илья Житников, Максим Седов, Кирилл Тютяев и Константин Суслов.

«Наш клуб и УГМК в полном объеме финансируют участие ЮХЛ «Автомобилист – Спартаковец» в первенстве России, и в наших планах развитие подобного сотрудничества. Оно плодотворно и для спортивной школы, и для клуба и позволяет создать максимально комфортные условия для тренеров и педагогов, которые выращивают молодые таланты. В «предыдущих» возрастах, ставших чемпионами России под флагом нашей хоккейной школы, неизменно были игроки, доросшие в итоге до уровня Сборной России. Последний пример – капитан «Автомобилиста» Никита Трямкин», – напоминает Максим Рябков.

Екатеринбург, служба информации

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