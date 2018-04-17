Самой состоятельной в свердловском правительстве осталась семья Тунгусовых

Правительство Свердловской области отчиталось о доходах и имуществе за 2017 год. Кроме информации о доходах самих чиновников, на сайте кабмина указаны данные на их супругов и несовершеннолетних детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самый высокий доход за прошлый год задекларировал первый вице-губернатор Владимир Тунгусов – 37 млн 883 тысячи рублей (год назад – 23 млн 073 тысячи рублей). Если прибавить к этому доход его супруги (31 млн 883 тысячи), то совокупный доход четы Тунгусовых приближается к 70 млн рублей.

Ненамного отстала семья вице-губернатора, и.о. главы МУГИСО Сергея Зырянова – около 63 млн рублей, но здесь основную долю в дом принесла супруга чиновника: 58 млн 326 тысяч. Сам Зырянов заработал около 4,6 млн рублей. Кроме того, супруга вице-губернатора владеет более чем десятком объектов недвижимости и автомобилем «Порш Кайен».

В тройку успешных жен вошла также супруга министра соцполитики Андрея Злоказова, доход которой составил 16 млн 785 тысяч рублей (самого министра – 2 млн 204 тысячи).

Среди самих членов правительства второе место по доходам после Тунгусова занял министр промышленности и науки Сергей Пересторонин (7 млн 997 тысяч). Ненамного отстал от него новичок кабмина: министр международных отношений Василий Козлов (7 млн 377 тысяч). Следом идет руководитель департамента жилстройнадзора Алексей Россолов (около 7,2 млн рублей).

Первый вице-губернатор Алексей Орлов отстал от подчиненных, заработав всего 4,8 млн рублей. Министр финансов Галина Кулаченко задекларировала 4,5 млн, вице-губернатор Александр Высокинский – 4,1 млн, Сергей Швиндт – 4,0 млн, вице-губернатор Азат Салихов – 3,9 млн.

Доход остальных областных министров колеблется в диапазоне от 1,7 млн (глава минздрава Андрей Цветков) до 2,8 млн (министр общественной безопасности 2,8 млн). Их супруги заработали еще меньше.

Отметим, что сам губернатор Евгений Куйвашев о доходах пока не отчитался.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.04.18

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