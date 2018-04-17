Капитан «Автомобилиста» вызван в сборную России на Евротур

На этой неделе пройдут три матча Еврохоккейтура с участием российской сборной. Первая игра состоится в Ярославле 19 апреля, «красная машина» выйдет на лед против команды Швеции. Вторая игра состоится в Парадубице (Чехия) 21 апреля. Соперником нашей сборной станет Финляндия. На следующий день, 22 апреля, российскую сборную ждет матч с чешскими хоккеистами. Игра пройдет также в Парадубице.

Накануне вечером тренерский штаб сборной России, который, напомним, теперь возглавляет Илья Воробьев, огласил список игроков. Он выглядит следующим образом. Вратари – Василий Кошечкин («Металлург» Магнитогорск), Игорь Шестеркин (СКА), Иван Бочаров («Динамо» Москва).

Защитники: Динар Хафизуллин, Антон Белов, Владислав Гавриков, Артем Зуб, Егор Яковлев (СКА), Алексей Береглазов («Металлург» Магнитогорск), Дмитрий Огурцов («Нефтехимик»), Александр Елесин («Локомотив»), Никита Трямкин («Автомобилист»), Максим Минеев («Авангард»), Николай Демидов («Сибирь»).

Нападающие: Никита Гусев, Павел Дацюк, Александр Барабанов, Виктор Тихонов, Илья Каблуков (СКА), Евгений Дадонов («Флорида»), Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»), Алексей Бывальцев («Амур»), Никита Сошников («Сент-Луис»), Антон Слепышев («Эдмонтон»), Александр Дергачев («Спартак»), Павел Бучневич («Рейнджерс»), Алексей Кручинин («Трактор»), Кирилл Семенов, Илья Михеев («Авангард»).

Екатеринбург, служба информации

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