СтопГОК не пойдет на пикет в «собачий парк»: «Это открытое издевательство»

Противники строительства Томинского ГОКа отклонили предложение свердловского минбеза провести пикет в екатеринбургском парке имени 50-летия ВЛКСМ.

Как рассказал РИА «Новый День» инициатор пикета челябинец Василий Московец, когда Министерство общественной безопасности Свердловской области предложило ему провести пикет 21 апреля в парке им. 50-летия ВЛКСМ вместо площади Труда, он поинтересовался мнением об этом месте коренных жителей Екатеринбурга. Ему ответили, что в народе это место более известно как «собачий парк» и оно считается абсолютно глухим.

После этого Московец направил в минбез письмо с отказом от проведения пикета в предложенном месте. В нем активист указал, что заявленная цель акции – привлечь максимальное внимание общественности и СМИ к проблеме строительства Томинского ГОКа, а парк для этого не подходит. «Предложенное место (парк имени 50-летия ВЛКСМ), по мнению жителей г. Екатеринбурга, является «местом совершенно глухим, и если его предложило МОБ – это открытое издевательство». В связи с изложенным не могу принять предложение об изменении места пикетирования», – говорится в письме в министерство. Сейчас СтопГОК рассматривает другие варианты проведения акции – например, одиночные пикеты.

Напомним, южноуральцы уже несколько лет борются с РМК против строительства Томинского ГОКа. В Челябинске прошло множество акций протеста, теперь они решили расширить свою активность на Екатеринбург.

Екатеринбург, Челябинск, служба информации

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