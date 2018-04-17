«Сегодня Челябинск, завтра Екатеринбург»: протест против Томинского ГОКа вышел на новые территории

Противники строительства Томинского ГОКа намерены провести следующую акцию протеста не в Челябинске, а в Екатеринбурге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уведомление о проведении пикета на площади Труда в свердловское министерство общественной безопасности подал челябинский активист Василий Московец. «Как только пикет будет согласован, начнем агитацию. Пока просьба сообщить, кто сможет присоединиться к нам, принять участие в пикете. Передадим РМК-ам привет непосредственно в Екатеринбурге:)», – написал он на своей странице в фейсбуке. Активисты хотят провести пикет в эту субботу, 21 апреля, с 13:00 до 16:00. Отметим, что на этот день в Екатеринбурге назначены общегородские субботники.

Южноуральцы уже несколько лет борются с РМК против строительства Томинского ГОКа. В Челябинске прошло множество акций протеста, теперь они решили расширить свою активность на Екатеринбург.

Напомним, 2 апреля «стопгоковцы» уже приезжали в столицу УрФО, но столкнулись со службой безопасности РМК. «Как только я вышел из автомобиля напротив РМК, то услышал, как чоповцы по рации сразу же доложили: «Приехали, – рассказал один из активистов. – Только я начал подходить к месту, где собирался встать в пикет, как мне навстречу вышли человек 6-7 в гражданском». По словам пикетчиков, у них из рук выбивали плакаты и сотовые телефоны, избивали. На этом приключения экоактивистов не закончились. Уже вечером, на обратной дороге, машина челябинцев встала, отъехав всего 9 километров от Екатеринбурга. У автомобиля оказались повреждены два колеса. Приехавший ремонтировать авто мастер сказал челябинцам, что одно из колес прокололи, второе – порезали или повредили чем-то вроде отвертки.

Екатеринбург, Челябинск, служба информации

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