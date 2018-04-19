В батареи Екатеринбурга зарядят кипяток. Что делать жителям

На следующей неделе систему отопления в Екатеринбурге проверят на прочность кипятком. На один день батареи прогреются до той же температуры, что и в зимние морозы, а из кранов пропадет горячая вода. В каких домах пройдут испытания, как правильно себя вести, чтобы не получить травму и зачем это нужно, РИА «Новый День» объяснил заместитель главного инженера Екатеринбургской теплосетевой компании Сергей Стробыкин.

Что будет происходить и зачем это нужно

Если кратко – батареи станут очень горячими, а горячая вода пропадет. Несмотря на то, что горячей воды в домах не будет, это не опрессовки (гидравлические испытания, которые проводятся каждое лето), когда энергетики проверяют сети на прочность и плотность. В этом случае подается вода температурой до 40 градусов (то есть холоднее, чем обычно), но при повышенном до полутора раз давлении. Здесь же давление остается обычным, но серьезно повышается температура. «У нас отопительный сезон проходит, условно, с сентября до апреля. В этом время в трубопровод в зависимости от наружной температуры подают все большую температуру. Здесь будет происходить то же самое, но за очень короткий срок, за 6-8 часов. Тепловая сеть попадает в стрессовую ситуацию, цель – проверить прочность строительных конструкций, опор, компенсирующую способность всех устройств. На источнике температура будет 115 градусов, в домах на теплоносителе – 80-85 градусов. Батареи прогреются как в холодный день зимы, когда на улице -20…-25. Но не горячее», – рассказал Сергей Стробыкин.

Горячая вода на это время отключается во всех домах, которые работают по открытой системе теплоснабжения, а таких 85-90 % в городе. В соцобъектах – садиках, больницах, домах престарелых – ради безопасности людей отключается вообще все, то есть и вода, и отопление.

Энергетики просят всех, кто уже самостоятельно отключил батареи, включить их. Конечно, в каждую квартиру специалисты ЕТК не придут, но выключенные батареи осложнят проверку. Стробыкин объяснил, что население платить за испытание не будет – управляющие компании по приборам учета зафиксируют эту волну и «срежут» ее для потребителя, в квитанции повышение температуры никак не попадет, счет выставят ЕТК.

Когда и где пройдут испытания

На утро 24 апреля намечены регламентные испытания тепловых сетей, которые должны проходить раз в пять лет. В этом году подошла очередь районов, которые питаются от Новосвердловской ТЭЦ. В Кировском районе это район ЖБИ, практически весь Пионерский, в Октябрьском районе Синие Камни, улица Куйбышева, Сибирский тракт, микрорайон Парковый, центральная часть района (улицы Малышева, Розы Люксембург), часть Ленинского района, примыкающая к Октябрьскому, участок в районе улиц Большакова и Серова, юг центра, Ботаника в Чкаловском районе. В других районах, запитанных от других ТЭЦ, мероприятие пройдет не в этом году.

Испытания намечены на один день, но управляющие компании по договоренности с ЕТК предупреждают о двух днях – в зависимости от района города время окончания разное, но по плану 25 апреля батареи вернут к нормальной для середины этого месяца температуры, в тот же день с утра начнут возвращать горячую воду. В каждом отдельно взятом доме батареи раскочегарятся всего на несколько часов. Неудобство временное.

Меры безопасности

Как рассказал эксперт ЕТК, непосредственно в квартирах никаких ЧП быть не может вообще – даже самые старенькие батареи лопнуть не могут, к тому же, до той же температуры они разогреваются и зимой. Другое дело, что на улице уже плюс, дома станет жарко. «Пробежит по отопительному прибору повышенная температура, соответственно, рекомендуется усиленное проветривание, избыточное тепло, которое прибор отдаст, попросту говоря, надо отправить на улицу. Открывайте форточки, окна. Следует внимательнее приглядывать за детьми – они привыкли, что батареи уже не очень горячие, а тут они резко нагреются, ребенок может схватиться за батарею», – посоветовал Сергей Стробыкин.

А вот на улице можно натолкнуться на последствия аварии. Не стоит лезть в воду, даже если в горячей луже осталась машина – в зависимости от того, на каком этапе повреждена труба, вода может быть 100 или 80 градусов, в обоих случаях это риск серьезных ожогов. Сети, проходящие под землей, конечно, не видны, но на поверхности бывают крышки тепловых камер – рядом с ними лучше не парковаться. Не стоит идти по тротуару, где на поверхность вышла вода. Также нужно обходить участки, где из-под земли поднимается пар, где видны промоины – там может быть провал. И, конечно, нужно следить за тем, чтобы вблизи опасных участков не играли дети.

Если вы заметили аварию, позвоните по телефонам мониторинговых центров:

ЦДС администрации города 371-11-75,

ЦДС АО ЕТК – 329-37-52, 331-22-18,

ОДС АО ЕТК 370-19-79, 370-59-21.

На место аварии приедут специалисты, огородят проблемный участок и начнут устранять ее последствия.

«Мы создаем кратковременный дискомфорт, но испытания необходимы, чтобы максимально хорошо подготовиться к зимнему периоду. Мы ищем слабые места, чем больше мы таких мест выявим, чем лучше проведем испытания, тем легче пройдет следующий зимний период. Такие испытания можно проводить только в это время года – зимой мы не можем отключить детсады и больницы. Летом проводить испытания сложнее технологически и, к тому же, сейчас 2-3 градуса тепла, а летом будет плюс 20, это было бы слишком неприятно для гипертоников, да и вообще для всех. В прошлом году провели испытание на котельных, устранили повреждения, и зимой не было чрезвычайных ситуаций», – резюмировал Сергей Стробыкин.

Екатеринбург, служба информации

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