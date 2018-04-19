Борьба с лошадьми и мытье памятников – службы Екатеринбурга начали подготовку к 9 Мая

В администрации Екатеринбурга начали масштабную подготовку к празднованию 73-й годовщины Дня Победы. Чиновникам поручили отмыть городские памятники, качественно украсить площадь 1905 года и достойно поздравить всех ветеранов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вице-мэр Михаил Матвеев сегодня на заседании оргкомитета раскрыл некоторые подробности праздничной программы на 9 Мая. Основной гала-концерт пройдет в Историческом сквере, где выступят местные творческие коллективы, а хедлайнером станет группа 80-х годов «Цветы». Концерт на Октябрьской площади с участием группы «Любэ» и Елены Ваенги спонсирует Фонд святой Екатерины. «Нам, конечно, не по силам тягаться с бюджетами фонда, но, думаю, и в Историческом сквере тоже все будет выглядеть достойно», – отметил Матвеев.

Трансляция военного парада с площади 1905 года будет вестись на 10 мультимедийных экранах в городе. Организаторы пообещали в этом году более качественную картинку и звук, так как для съемки будет использовано новое современное оборудование. В конце апреля мэрия запустит поздравительные ролики.

По информации городского управления культуры, монтаж трибун и украшение главной городской площади начнутся 2 мая. Подрядчики должны управиться с работой за одну неделю. Михаил Матвеев сделал замечание, что из года в год праздничное панно около фасада мэрии выглядит неопрятно – ткань натянута с морщинами. «Просто это видно, когда сидишь на трибуне напротив или проезжаешь мимо администрации 9 мая. Неужели нельзя учесть этот момент?» – спросил вице-мэр.

Также Матвеев обязал подчиненных проследить за установкой портретов ветеранов на щитах наружной рекламы: «Это должны быть лучшие места, а не там, где удобнее воткнуть. Портреты 20 ветеранов должны увидеть как можно больше горожан, участники «Бессмертного полка», участники репетиций парада. Думаю, коммерсанты должны понять это и принять за честь».

Кроме того, сотрудники профильных служб должны к 9 мая отмыть городские памятники и провести уборку около Широкореченского мемориала и Вечного огня. Комитет благоустройства отчитался, что плохая погода не позволяет запустить к Дню Победы городские фонтаны и озеленить клумбы, поэтому специалисты сосредоточились на вопросах уборки мусора в праздничный день. При этом генератором одной из неразрешимых проблем оказались лошади, на которых катают детей.

«Мне приходится каждый год гонять хозяев лошадей. Пусть они гуляют по Первомайской, Пролетарской, только не по Историческому скверу. Сотрудники полиции могли бы помочь в этом, потому что на замечание полицейского люди сразу реагируют», – заметила специалист комитета Оксана Еременко.

С этим согласился и Михаил Матвеев. «Не понимаю, почему девчонка гоняет лошадей, а мужчины в погонах стоят рядом и никто из них не поможет. Ведь лошадь в толпе людей – это угроза для жизни. Я понимаю, вы не можете их арестовать, у вас нет конюшни, нет корма, чтобы накормить животных. Но сделать замечание ведь можно», – обратился к представителям УМВД вице-мэр. Полицейские, впрочем, промолчали.

В заключение Матвеев попросил все комитеты предпринять «организационные усилия» для того, чтобы праздник 9 Мая прошел без негативного фона. «Уделите максимум внимания ветеранам. Их нужно отвезти на парад, обеспечить водой, волонтеры должны помогать им разместиться на трибунах. Это большая ценность, если ветераны захотят участвовать в наших праздничных мероприятиях, и они должны видеть, что мы для них делаем», – резюмировал вице-мэр.

Добавим, что, по данным минсоцполитики Свердловской области, в Екатеринбурге остался в живых всего 961 участник Великой Отечественной войны.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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