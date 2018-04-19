Чиновники получили нагоняй за то, что не хотели поздравлять ветерана и пускать его на парад

В Екатеринбурге остался в живых 961 ветеран Великой Отечественной войны. Об этом сегодня рассказал замглавы Екатеринбурга по вопросам соцполитики Михаил Матвеев на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Победы. При этом, по словам вице-мэра, еще четыре месяца назад ветеранов было почти в полтора раза больше – 1331 человек. «В каждом районе 150-200 ветеранов. Как можно кого-то забыть? Займитесь этим вопросом кардинально и персонально», – отчитал представителей районов Михаил Матвеев.

Он подчеркнул, что сотрудники районных администраций должны дойти до каждого. «Я призываю всех решать эти вопросы. Поздравьте ветеранов, дойдите до каждого», – сказал он.

Напомним, что на прошлой неделе в прессу попала некрасивая история – местные власти отказались поздравлять и приглашать на парад Победы 91-летнего ветерана ВОВ Владимира Ивановича Тимашева. Как писал Е1, его мобилизовали в 1943-м, во время войны он участвовал в боях на Дальнем Востоке. После войны он поселился в Ташкенте, а два года назад дочь забрала его в Екатеринбург. Несмотря на старания родных, которые пытались обратить внимание чиновников на ветерана Великой Отечественной, сотрудники районок не поздравляли Тимашева с Днем Победы, не приглашали на концерты, на торжественный парад.

В Совете ветеранов Екатеринбурга корреспондентам объяснили, что места на приеме в честь 9 Мая дают тем, кто ходит по школам, встречается с детьми, бесплатно занимается общественной работой. «Мы его посещали, он ходит с железной штучкой специальной, не помню, как называется, как тумбочка, это не костыль даже (Владимир Иванович ходит с ходунками, – прим. ред.). Как вы его представляете, вот идет митинг, присутствует губернатор области, присутствует глава города, и вот этого мы в первых рядах поставим вот с этой железной штучкой, да? Это снимается все, это показывается по телевидению», – заявили там.

Почти никогда 9 Мая в Екатеринбурге и Свердловской области не обходится без скандалов и неуважительного отношения чиновников к ветеранам. Так, в прошлом году работники администрации не смогли организовать доставку ветеранов на площадь 1905 года, чтобы 90-летние герои смогли посмотреть парад. Выручили волонтеры – пожилых людей привезли на частных машинах. В 2016-м на губернаторский прием пустили не всех ветеранов, кто 9 мая был приглашен на встречу. Вероятно, была допущена некая путаница – и пригласительных билетов, которые советам ветеранов выдали представители областных властей, хватило не всем фронтовикам и тыловикам. Но вместо того, чтобы быстро сориентироваться в ситуации, служители «белого дома» едва ли не выставляли стариков за порог. В итоге одну из пожилых дам, блокадницу, едва не хватил сердечный приступ – прямо на подступах к Дому правительства. Годом ранее ветераны, приглашенные на прием губернатора, пожаловались, что после формальностей – произнесения речей – политики уселись за отдельный стол, оставив главных героев без внимания. В 2013 году фронтовиков и тыловиков наградили подарочными наборы, в которых обнаружились просроченные на несколько месяцев консервы.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 19.04.18

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