В Свердловской области осталось 44 тысячи ветеранов

К очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Свердловской области пересчитали ветеранов. Всего в регионе проживает более 44 тысяч участников ВОВ. Причем в некоторых муниципалитетах осталось в живых всего несколько фронтовиков. Об этом сообщил сегодня на заседании областного правительства губернатор Евгений Куйвашев.

Добавим, что в Екатеринбурге к середине апреля оставался 961 ветеран, тогда как на начало года в городе проживали 1331 участников войны. После некрасивой истории о том, как местные власти не поздравили и не пригласили на парад Победы 91-летнего ветерана Владимира Ивановича Тимашева, вице-мэр Михаил Матвеев публично отчитал подчиненных и призвал сотрудников районных администраций дойти до каждого оставшегося в живых ветерана. Сегодня такое же наставление от губернатора получили все главы муниципалитетов Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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