В Екатеринбурге запишут видеовоспоминания узников и надзирателей ГУЛАГа

В Екатеринбурге кураторы проекта «Мой ГУЛАГ» проведут съемки видеоинтервью с жертвами массовых репрессий. Среди героев проекта – бывшие узники лагерей, дети расстрелянных родителей, дети, рожденные в лагерях, отнятые у родителей и нашедшие свои семьи только спустя десятилетия. Стать участником или снять воспоминания своих пожилых родственников может каждый – для желающих проведут мастер-класс, на котором расскажут о правилах съемок.

Кураторы проекта «Мой ГУЛАГ» – сотрудники московского музея ГУЛАГа – будут работать в Екатеринбурге с сегодняшнего дня и до 6 мая, – сообщили в пресс-службе Музея истории Екатеринбурга. Среди героев проекта, с которыми предстоит записать интервью, – бывшие узники лагерей, дети расстрелянных родителей, дети, рожденные в лагерях, отнятые у родителей и нашедшие свои семьи только спустя десятилетия. Помимо интервью с репрессированными гражданами музейщики записывают воспоминания людей, работавших в системе НКВД, а также их родственников. Среди них – конвоиры, принимавшие участие в депортации, сотрудники лагерей, дети начальников лагерей и дети вольнонаемных сотрудников ГУЛАГа.

«К сожалению, с каждым днем свидетели трагических событий уходят в силу преклонного возраста, и большинство из них не оставляют нам, потомкам, своих воспоминаний, своего взгляда на происходившее. Поэтому фиксация рассказов очевидцев на видео – крайне важная и актуальная задача», – говорят кураторы проекта.

Сотрудники студии визуальной антропологии Музея истории ГУЛАГа уже записали более 150 интервью в разных городах России. Из полученных материалов будут отсняты фильмы, которые станут частью экспозиции музея, будут показаны в кинотеатрах, а также проедут по стране в рамках передвижных выставок.

Принять участие в проекте «Мой ГУЛАГ» может каждый, кто хочет поделиться своими воспоминаниями – о своем ли заключении или о нелегкой судьбе родственников. Для этого достаточно иметь любительскую аппаратуру, на которую можно записать видео. Музей ГУЛАГа разработал методические рекомендации по самостоятельной видеосъемке, а также техническое задание для профессиональных съемочных групп. В Екатеринбурге эти рекомендации можно будет получить 3 мая в 18 часов в Музее истории города, – сообщили в пресс-службе музея. Там пройдет мастер-класс по съемке видеоинтервью. Режиссер проекта «Мой ГУЛАГ» Мария Гуськова и оператор Денис Гуськов поделятся опытом, расскажут, какие технические требования предъявляются к съемке и монтажу, кто может стать героем проекта и как правильно провести интервью. Также можно получить рекомендации, отправив письмо на почту mygulag@gmig.ru. На этот же адрес вы можете сообщить о своем желании поучаствовать в съемках.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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