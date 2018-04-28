Главный уральский синоптик: на Урал идет новый циклон

На Урал идет новый циклон, который принесет осадки и сильный ветер. Наступление весеннего тепла в Свердловской области снова откладывается.

«Снежный покров на большей части территории Урала сошел, сохраняется в горно-лесной зоне Урала и на севере Пермского края. А вот настоящего весеннего тепла придется подождать. С районов Нижнего Поволжья на Урал направляется очередной циклон, воронка которого по пути будет только углубляться. Поэтому ожидаемые с его приходом дожди могут быть сильными, особенно в северных районах и в горах Свердловской области, усилится ветер», – считает главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.

По прогнозу, завтрашний день будет довольно теплым, особенно в восточных районах Свердловской области и на Южном Урале. В последний апрельский день ожидается северный ветер, похолодает. В первые дни мая вероятны ночные заморозки, но слабые. В первые майские праздники синоптики прогнозируют около -1…+4 градусов по ночам и до +7…+12 днем, местами вероятен дождь.

Накануне в Екатеринбурге прошел дождь, в очередной раз спровоцировавший коллапс на дорогах. А несколькими днями ранее город засыпало снегом, за сутки выпало более половины месячной нормы осадков.

Екатеринбург, служба информации

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