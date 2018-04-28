Бывший заместитель главного архитектора Екатеринбурга стал его начальником

В городской администрации Екатеринбурге произошла кадровая рокировка. Согласно постановлению, которое вступит в силу 1 мая, должность начальника департамента архитектуры и главного архитектора города снова будут разделены.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, начальником департамента архитектуры, градостроительства и земельных отношений назначен Михаил Губин, который раньше был заместителем начальника. Бывший начальник департамента – главный архитектор Андрей Молоков станет заместителем Губина по архитектурной деятельности. Заместителем начальника по территориальному планированию и градостроительному зонированию будет Сергей Косенко, замом по планировке территории и землепользованию – Евгений Нестеров, а заместителем по архитектурно-строительному контролю и инженерному обеспечению – Сергей Малафеев.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 28.04.18

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