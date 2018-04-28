«Спортивные пирамиды» в духе 1930-х станут изюминкой Первомая этого года. Все о празднике

Окончательно определился состав участников первомайских демонстраций. Как передает корреспондент РИА «Новый День», по сравнению с прошлым годом больших изменений нет, но некоторые новшества все же присутствуют.

Первой традиционно начнет строиться самая многочисленная колонна, Федерации профсоюзов, – сбор начнется в 9:00 у здания профсоюзов на Пушкина, 10. Движение стартует в 9:30, когда из резиденции губернатора выйдут Евгений Куйвашев, члены областного правительства, депутаты от «Единой России». Колонны двинутся к площади 1905 года. Новшество этого года – после знаменосцев впервые за последние десятилетия пройдет «коробка» спортсменов. Как пояснили в ДИПе, это – реконструкция спортивных пирамид первомайских демонстраций 20-40-х годов прошлого века. В 10:00 на площади начнется митинг. Ожидается, что под лозунгами провластных движений соберутся до 25 тысяч уральцев. К профсоюзникам, чиновникам и единороссам примкнут также члены ОНФ. Не собирается отдаляться от них и Партия пенсионеров.

Вторыми, как обычно, пройдут коммунисты. Сбор колонны КПРФ – с 10:45 до 11:30 у Главпочтамта. Вместе с ними впервые в Свердловской области будет отмечать Первомай «Левый фронт» Сергея Удальцова. Проход колонны запланирован с 11:30 до 11:50. Митинг состоится с 11:50 до 12:20 на площади 1905 года напротив памятника В.И. Ленину.

Третьими на демонстрацию выйдут представители «Справедливой России». Сбор колонны – в 11:45 у Главпочтамта, начало движения – в 12:10.

«Соколы Жириновского» начинают сбор в 11:45 на площади Труда. Митинг начнется в 12:35.

Напомним, партии либерального крыла в первомайских демонстрациях принимать участие не будут.

Еще одно шествие, которое стало традицией, – «Монстрация». В этом году она пройдет на Вторчермете, именно это место определили для молодежи чиновники Министерства общественной безопасности Свердловской области. Сбор участников начнется в 13:00 у дома №5 по улице Сухоложской, затем колонна монстрантов пройдет по аллее до перекрестка улиц Ферганской и Титова, далее по Ферганской до пересечения с Агрономической, после участники перейдут на бульвар и финишируют у парка Камвольного комбината. Время акции остается прежним – с 13:40 до 15:00. Участников просят приходить в костюмах, с разрисованными лицами и принести плакаты со смешными лозунгами.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 28.04.18

МЧС: Сильные дожди и ветер в майские праздники могут спровоцировать паводок. / Свердловские ежики окончательно перестали быть краснокнижными. / День труда и «нетруда», крамп-баттл в День танца и первые беговые марафоны – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»