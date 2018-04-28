Жителям Екатеринбурга запретят ходить по набережной и напротив «белого дома»

В центре Екатеринбурга из-за ремонта закрывают движение для пешеходов. Рабочие будут перекладывать плитку у набережной и на улице Бориса Ельцина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации города, с 29 апреля начнется ремонт тротуара на нечетной стороне улицы Бориса Ельцина – неподалеку от театра Драмы и Ельцин-центра. Пешеходов попросят ходить по другой стороне, у «белого дома» и заксобрания области. Работать здесь будут до 30 мая.

А с 3 мая пешеходам запретят ходить по Плотинке – на участке от улицы Горького до набережной Рабочей Молодежи, на верхней части набережной. Переукладка плитки и здесь затянется почти на месяц – до 1 июня.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 28.04.18

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