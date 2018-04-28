Никаких шашлыков: Якоб запретил екатеринбуржцам ходить в лес

Администрация Екатеринбурга установила в городе особый противопожарный режим, который продлится с сегодняшнего дня и вплоть до особого распоряжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, с этого дня запрещается посещение лесов и въезд на их территорию на личных автомобилях. Запрещается использование открытого огня при проведении в лесах и на торфяных полях любых работ и мероприятий.

Городские власти обратились в УМВД по Екатеринбургу с просьбой помочь работникам МУ «Екатеринбургское лесничество» не пускать граждан в лес.

Напомним, ранее выход людей в леса был ограничен в 10 муниципалитетах: Полевском, Слободо-Туринском сельском поселении, Туринске, Каменске-Уральском, Староуткинске, Восточном сельском поселении, Березовском, Камышлове, Первоуральске, Серове.

Екатеринбург, служба информации

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