Жажда золота обернулась для невьянских чиновников уголовным делом

В Невьянске возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при передаче в аренду земель сельскохозяйственного назначения
Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР, несколько лет назад городские чиновники без проведения аукциона передали в аренду артели старателей «Нейва» земли сельскохозяйственного назначения. Этим были нарушены требования федерального законодательства и интересы государства в сфере землепользования и охраны окружающей среды. По версии следствия, чиновники знали, что никаких сельхозработ на этой земле не будет, а будет вестись добыча золота.
Напомним, ранее Свердловский Россельхознадзор наложил на «Нейву» крупный штраф за уничтожение плодородного слоя почвы в местах добычи россыпного золота. В общей сложности против компании было возбуждено 10 административных дел, а сумма взыскания достигла 1 420 000 рублей. В феврале этого года Свердловский арбитражный суд обязал артель золотоискателей «Нейва» вернуть администрации Невьянска взятый в аренду земельный участок.
Невьянск, служба информации
Невьянск. Другие новости 28.04.18
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