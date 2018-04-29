На дебатах «Единой России» один из кандидатов назвал оппонентов «жуликами и ворами»

Первый яркий момент зафиксирован сегодня на дебатах участников праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в гордуму Екатеринбурга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», адвокат Иван Кадочников назвал других участников праймериз «жуликами и ворами». Не обращаясь ни к кому конкретно, он заявил, что некоторые кандидаты – «жулики и воры». Жулики, потому что не говорят о теме дебатов предметно, и воры, потому что воруют доверие избирателей.

Кроме того, по мнению Кадочникова, многие его оппоненты «не владеют матчастью» – в частности, не знают, что муниципальные депутаты не имеют полномочий для влияния на уровень доходов населения. Тогда как тема сегодняшних дебатов была сформулирована именно как «Рост доходов граждан, что могут депутаты?». Выступления большинства участников свелись к общим словам – поддержка малого бизнеса, борьба с коррупцией, повышение зарплат бюджетникам и отказ от вредных привычек.

Отметим, что неуважительное высказывание в адрес соперников может стать основанием для аннулирования регистрации Кадочникова как участника праймериз. Этот вопрос может быть рассмотрен на оргкомитете праймериз, если поступит жалоба от кого-либо из участников, – сообщили в пресс-службе СРО ЕР.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 29.04.18

Итоги недели – все самое интересное по версии РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО). / На Белоярке с двух отколовшихся льдин сняли 60 рыбаков. / В Екатеринбурге мальчик умер в канализационном колодце. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»