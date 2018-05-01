Официальный билетный центр FIFA встретил болельщиков плакатами «Билеты недоступны» (ВИДЕО)

Сегодня, 1 мая болельщики рассчитывали на последний этап продаж билетов на ЧМ-2018. В билетном центре в ТЦ «Пассаж» уральцы, не купившие билеты в интернете, планировали приобрести их вживую. Но не вышло – официальный билетный центр FIFA встретил болельщиков плакатами «Билетов нет!», написанными на 2 языках.

Билетов на ЧМ нет.

О том, что дополнительных квот на продажи билетов в городах проведения ЧМ-2018 не будет, FIFA в официальном Twitter объявила накануне. Такой поворот событий особенно расстроил жителей небольших городов области, специально приехавших в Екатеринбург. Как рассказали болельщики, с продажами билетов онлайн в областных городах, да и у многих горожан возникли серьезные проблемы. «Мы каждый день пробовали – не доносит до корзины выбранные билеты, снова перекидывает на выбор. У нас ни у кого из города не получилось купить», – рассказывает жительница Тавды, приехавшая с компанией земляков, футбольных фанатов в Екатеринбург за билетами еще вчера вечером. «Система продажи билетов висла, платежи не проходили, а 2 недели назад, 18 апреля эти же самые люди, представители FIFA, заверили нас, что продавать билеты будут 1 мая, и всем хватит», – рассказал корреспонденту «Нового Дня» тагильчанин. – А сегодня она смотрит мне в глаза и говорит, что билетов нет! Я пенсионер, всю жизнь танки делал, один раз в жизни такое бывает – Чемпионат мира по футболу у нас. И не попасть никак…». Расстроенные болельщики говорят «нас просто кинули!».

Представители FIFA равнодушно разводят руками: «Ничем не можем помочь. В официальном Твиттере еще вчера было объявлено, что билетов на Екатеринбург нет. Есть билеты в Саранск и Волгоград. Продажи начнутся после 14 часов. Можете приобрести билеты в те города». Напомним, что с 18 апреля стартовал третий этап продажи билетов – пока их могут получить только те, кому удалось купить тикеты в интернете. Предполагалось, что с 1 мая болельщики смогут приобрести билеты в порядке живой очереди, но накануне FIFA объявила об отсутствии квот.

Екатеринбург, Таисья Юсупова, Семен Саливанчук, Антон Отман

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