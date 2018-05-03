В Екатеринбурге обновят список разрешенных торговых точек

Мэрия Екатеринбурга утвердит новую схему размещения уличных торговых киосков. Постановление об этом подписал глава администрации Александр Якоб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», комитет по товарному рынку будет принимать заявки от предпринимателей до 28 июня, затем их рассмотрит специальная комиссия. Готовый перечень киосков будет направлен для согласования в МУГИСО и Росреестр. Итоговая схема размещения нестационарных объектов должна быть утверждена до 30 ноября, причем подпишет документ уже новый глава Екатеринбурга. Стоит отметить, что не попавшие на карту мэрии ларьки будут признаны незаконными и приговорены к сносу.

Напомним, проблема очистки города от нелегальных торговых точек неоднократно обсуждалась на заседаниях городской думы. Мэрия и прокуратура указывали, что полиция не желает помогать чиновникам в этом вопросе. Кроме того, начальник комитета по товарному рынку Елена Чернышева заявляла, что у города недостаточно полномочий для установления критерий к месторасположению ларьков. Теоретически любой бизнесмен может подать заявку на открытие ларька хоть на площади 1905 года – и если мэрия откажет, оспорить это решение.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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