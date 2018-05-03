«Что из воды торчит, то наше»: с поверхности Городского пруда убирают мусор (ФОТО, ВИДЕО)

Городской пруд в Екатеринбурге усиленно чистят: после зимы и первомайской демонстрации акватория захламлена мусором.

В Екатеринбурге чистят городской пруд

Как рассказал РИА «Новый День» Василий Порываев, директор ЕМУП комплексного решения проблем промышленных отходов, очистить пруд полностью не удается, так как к старому мусору постоянно добавляется новый.

Горожане и туристы бросают в воду бутылки, стаканы и даже покрышки. Но бытовой мусор не единственная проблема: не лучшим образом сказывается на состоянии пруда реконструкция Макаровского моста, а также строительство нового жилого комплекса на месте бывшего мукомольного завода. Случается, что в воду сбрасывают бревна и поддоны из-под кирпичей.

Технологию уборки особенно современной назвать сложно. У берега рабочие собирают мусор сачками, стоя по колено в воде, чтобы почистить акваторию, пользуются лодкой.

При этом, по словам Порываева, его предприятие занимается только тем мусором, который плавает на поверхности или торчит из воды. Те «сокровища», которые скрыты на дне, в зону ответственности ЕМУП не входят.

Видео на нашем канале появится в ближайшее время.

Екатеринбург, служба информации

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