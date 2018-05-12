С 500 метров берега Городского пруда активисты собрали 60 мешков мусора (ФОТО)

Сегодня активисты комитета Городского пруда устроили субботник. Около 30 человек за три часа очистили прогулочную зону набережной в районе улицы Гражданской.

Берег – излюбленное место горожан на предмет отдыха с шашлыками. Мусор сразу собирали раздельно – стекло и пластик будут отвезены на переработку.

По словам ребят, обычного мусора набралось всего мешков 20, а вот пластика и стекла – в два раза больше.

Как уже писал «Новый День», Городской пруд с другой, «парадной» стороны Макаровского моста почистили городские службы еще 3 мая, собрав мусор и с прибрежной зоны, и непосредственно с воды.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.05.18

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