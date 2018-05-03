Дороги вокруг Центрального стадиона снова закроют ради матча (КАРТА)

В Екатеринбурге 6 мая сыграют местный футбольный клуб «Урал» и пермский «Амкар». Ради этого будет перекрываться движение около Центрального стадиона с полудня и до вечера.

Матч пройдет 6 мая с 16:00 до 19:00, но движение ограничивать будут значительно раньше. Нельзя будет проехать по улицам Ключевский и Пирогова с 12 часов до 19. По улицам Татищева, Репина, на участках Малышева, Крауля запрет будет действовать с 17:00. Запрещено будет выезжать из дворов на закрытые улицы. Точные места перекрытий смотрите на карте.

В день матча будет запрещено парковаться на улице Ключевской, от улицы Токарей до улицы Мельникова; на улице Репина, от улицы Мельникова до улицы Малышева (четная и нечетная стороны) с 12:00 до 19:00. Будут работать эвакуаторы.

Внимательными стоит быть и тем, кто передвигается на общественном транспорте, он тоже изменит схему движения. По улице Татищева от Мельникова до Репина не будет ходить никакой транспорт с 13:00 до 19:00.

Добавим, предприятиям общепита в границах улиц Токарей – Кирова – Верх-Исетского бульвара – переулка Пестеревского – улиц Московской – Челюскинцев – Бориса Ельцина – 8 Марта – Малышева – Московской – Гурзуфской за два часа до начала матча запретят торговать алкоголем, запрет снимут спустя час после окончания матча.

Екатеринбург, служба информации

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