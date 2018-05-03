В реке Исток под Екатеринбургом утонула девочка 2016 года рождения

В коллективном саду «Авиатор» под Екатеринбургом случилась трагедия: потерялась и утонула в реке маленькая девочка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, сегодня днём в Единую дежурно-диспетчерскую службу обратились родители, потерявшие свою дочь 2016 г.р. К месту происшествия тут же выехали сотрудники службы спасения Свердловской области и полиции. Ребёнка нашли в реке Исток, протекающей рядом с садом. К сожалению, спасти девочку не удалось. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции и следственные органы.

Психологическую помощь родителям оказывают психологи Уральского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

С начала года на водоёмах Свердловской области утонули 3 человека, из них 1 ребёнок.

Екатеринбург, служба информации

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