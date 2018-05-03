В екатеринбургский штаб Навального нагрянула полиция (ФОТО)

В екатеринбургский штаб Алексея Навального приехали сотрудники полиции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», видео из штаба опубликовано в интернет-сообществе «Екатеринбург за свободу». Оппозиционеры предполагают, что сотрудников полиции интересуют подготовленные к митингу 5 мая листовки.

Сегодня представители штаба сообщили, что митинг состоится на Октябрьской площади, и пригласили всех желающих зайти за листовками. Ранее министерство безопасности отказалось согласовать митинг в центре города. В МОБ предположили, что сторонники Навального угрожают безопасности государства. При этом оппозиционерам разрешили провести митинг на альтернативной площадке – в парке Победы на Уралмаше или в парке на улице Чкалова. На этот вариант активисты штаба Навального не согласились и намерены провести несанкционированную акцию именно в центре города.

Как пояснили в штабе Навального, полицейские приходили за листовками, которые приготовлены для митинга 5 мая. Цель изъятия, по словам полицейских, – проверка содержания на экстремизм.

Сейчас штаб Навального работает в штатном режиме. Волонтеры по-прежнему приходят за листовками. На данный момент напечатано около 4000 штук, 4 видов.

По словам координатора штаба Юрия Кузьминых, на данный момент в социальных сетях подтвердили свое участие в митинге «За право быть гражданином!» 5 мая и шествии около 3000 человек, около 2000 – «возможно пойдут».

Напомним, отказ в проведении митинга на площади Труда в заявленное штабом время было обосновано занятостью площади – одновременно там пройдет мероприятие по защите прав инвалидов.

Екатеринбург, служба информации

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