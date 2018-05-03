Уральские сторонники Навального приготовились митинговать у «белого дома»

Сторонники оппозиционера Алексея Навального намерены все же провести митинг в центре Екатеринбурга 5 мая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начальник штаба Юрий Кузьминых сегодня сообщил в соцсетях, что митинг начнется на Октябрьской площади – напротив здания областного правительства.

Напомним, акция не согласована с областными властями. 20 апреля штаб Навального подал заявку в МОБ на проведение шествия от Октябрьской площади до Исторического сквера, после которого на площади Труда должен был состояться митинг. Чиновники ответили отказом, сославшись на то, что в этот день место зарезервировано под мероприятия, посвященные Дню борьбы за права инвалидов. Кроме того, в МОБ предположили, что сторонники Навального угрожают безопасности государства. При этом оппозиционерам разрешили провести митинг на альтернативной площадке – в парке Победы на Уралмаше или в парке на улице Чкалова. На этот вариант активисты штаба Навального не согласились и намерены провести несанкционированную акцию именно в центре города.

Екатеринбург, служба информации

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