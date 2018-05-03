Снова ливни, снег и ветер: на Урале ждут очередного катаклизма

В Свердловской области снова ожидают непогоды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, в ближайшее время местами в Свердловской области синоптики прогнозируют сильные дожди, на севере возможен мокрый снег, усиление ветра до 15-18 м/с.

В период непогоды жителям рекомендуется ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, воздержаться от туристических походов. При сильном ветре спасатели советуют не прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Не стоит находиться около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов.

Кроме того, непогода может способствовать обрыву проводов, которые представляют смертельную опасность для человека. Автовладельцам необходимо соблюдать правила дорожного движения, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.

Екатеринбург, служба информации

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