Следователи начали проверку по факту гибели в реке маленькой девочки (ФОТО)

В Екатеринбурге начата доследственная проверка по факту гибели на реке Исток двухлетнего ребенка. Об этом сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области.

Предварительно установлено, что девочка вместе с мамой и бабушкой отдыхала в коллективном саду. На какое-то время взрослые отвлеклись, и девочка потерялась. Об этом мама и бабушка сообщили в правоохранительные органы. Стражи порядка обнаружили тело девочки в реке.

Признаков насильственной смерти на теле ребёнка не имеется. Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются родственники, устанавливаются свидетели. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, служба информации

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