Житель Екатеринбурга обжалует в суде отмену выборов мэра

Свердловский областной суд завтра рассмотрит заявление юриста Валерия Андреева, который требует отменить областной закон о назначении конкурсной схемы избрания главы Екатеринбурга. Мужчина считает, что были нарушены его права горожанина, гарантированные федеральным законом «О местном самоуправлении». Ответчиком по иску выступает региональный парламент, передает корреспондент РИА «Новый День».

Напомним, 3 апреля свердловские депутаты поменяли формат выборов главы Екатеринбурга – осенью мэр будет избираться городской думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Кроме того, глава также возглавит городскую администрацию, должность сити-менеджера будет упразднена. После принятия областного закона соответствующие поправки должны быть внесены в устав Екатеринбурга, хотя противники реформы этому пытаются сопротивляться. Так, ранее действующий мэр Евгений Ройзман отказался назначать публичные слушания, но за него это сделала городская дума. Общественное обсуждение пройдет 11 мая.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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