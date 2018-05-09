В День Победы в центре Екатеринбурга поставили сцену, где американские бомбардировщики бомбят Большой театр (ФОТО)

В Историческом сквере в Екатеринбурге установили сцену для интерактивного театра, на которой изображено как американские бомбардировщики В-17 сбрасывают бомбы на Большой театр в Москве. Екатеринбуржцев такой выбор картинки ко Дню победы удивил и возмутила историческая недостоверность фактов.

Как передает корреспондент «Нового Дня», спорную сцену возвели на Плотинке при поддержке Русской медной компании. В честь Дня Победы в Историческом сквере устроили «Театр Великой войны», где в течение всего дня обещали показывать «интерактивную» реконструкцию одного из боев 1943 года – с помощью спецэффектов, мультимедиа-экранов и игры профессиональных актеров. Как говорилось в анонсе мероприятия, «для постановки задействованы архивные кадры Великой Отечественной войны».

Однако екатеринбуржцы заметили промах дизайнеров, которые разрабатывали внешний вид сцены для театра. На фасаде временной постройки изображены американские бомбардировщики В-17, которые сбрасывают бомбы на фасад Большого театра. Быть такого, конечно, не могло. В-17, известные как «Летающие крепости», использовались во время Второй мировой войны воздушными силами Великобритании при бомбардировках немецких промышленных объектов, а также при нанесении ударов по немецким аэродромам ПВО. Большой театр в Москве во время войны, к счастью, не был разбомблен.

Отметим, что подобные ляпы с печатной продукцией или листовками в честь Дня Победы обнаруживаются в разных городах России чуть ли не ежегодно. Так, в прошлом году жителей Нижневартовска поздравили с 9 Мая изображениями фашистов, а в Москве в 2015 году изображения экипажа Люфтваффе поместили на поздравительные билборды.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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