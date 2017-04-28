Жителей Нижневартовска «поздравили» с Днем Победы изображениями фашистов (ФОТО)

Публикации за 28.04.17

Об очередном случае безграмотного подхода к изготовлению плакатов ко Дню Победы в Великой Отечественной войне сообщают пользователи соцсетей.

Как передает корреспондент NDNews.ru, на этот раз инцидент произошел в Нижневартовске, о чем сообщил житель этого города Ярослав Корень. «Перед 9 мая опять активировались «девочки дизайнеры». У нас в городе Нижневартовске на улице Ленина на заборе Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия появился такой вот плакат. Оригинальное фото «Немецкая 37-мм зенитная установка FlaK 37 у моста через Волгу в оккупированном Ржеве». Ну и Бресту тоже «повезло»: немецкую пехоту изобразили», – сообщил горожанин на своей странице в «Фейсбуке».

История уже обсуждается на популярном интернет-ресурсе vott.ru и в соцсетях. Некоторые пользователи предполагают, что повторение подобных «ошибок» из года в год неслучайно и призвано принизить роль советских солдат. «Обычно, когда в стране-победителе хотят поздравить народ-победитель, то если и изображают противника, то в состоянии разбитом и поверженном. А обычно просто изображают солдат-победителей», – считает один из комментаторов.

Другой возражает: «Да какая политика. Сегодня отдавали заказчику-школе стенды на тему «Города-герои». На каждом стенде – пять фотографий военного времени, посвященные определенному городу. На трети фоток – немцы! На мой вопрос руководству-девочкам и дизайнеру-девочке: какого..? был ответ: ой, ай, что в интернете высветилось, то и вляпали. Переделывать долго и денег стоит. Оставили как есть. Вот и везде так же».

Напомним, в Свердловской области был похожий случай, тогда за подобную небрежность виновные понесли наказание. В апреле 2015 года управление культуры города Алапаевска в связи с 70-летием со Дня Победы заказало местному ИП изготовление и размещение в общественных местах плакатов-баннеров. Предприниматель представил в администрацию для согласования проекты плакатов, на одном из которых были изображены солдаты, одетые в форму с элементами нацистской атрибутики. Несмотря на это, муниципалитет проект согласовал, и 1 мая плакаты появились на двух стендах на городских улицах. Но, когда в обществе поднялся шум, указанные баннеры были сразу демонтированы. Из-за этого скандала был уволен начальник городского управления культуры, а замглавы администрации получил выговор. Предприниматель, изготовивший плакаты, был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»). На него был наложен штраф в размере 3 тыс. рублей.

Нижневартовск, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Нижневартовск, Екатеринбург. Другие новости 26.04.17

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