В 2017 году свердловские организации недоплатили налог на имущество

По итогам 2017 года в Свердловской области не достигнуты прогнозные показатели по налогу на имущество организаций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила сегодня на заседании правительства замминистра финансов Светлана Климук. Поступления от этого источника составили 27,7 млрд рублей, или 97% от плана. По другим видам налогов отмечено перевыполнение – по налогу на прибыль – на 2,2 млрд рублей, по НДФЛ – на 1,9 млрд.

В целом доходы областного бюджета в 2017 году составили 213 миллиардов рублей, расходы – 216,4 миллиарда рублей, дефицит – 3,4 миллиарда рублей.

Напомним, весной заксо увеличило прогноз по налогу на имущество организаций на 2018 год на 2,5 млрд. рублей (до 33 млрд. рублей). При этом на заседании бюджетного комитета заксобрания представитель налоговой службы сразу отметила, что их прогноз по налогу на имущество несколько иной – 31,5 млрд рублей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.05.18

«Отойдите от фасада!» С крыши здания детской больницы №9 падают куски лепнины (ФОТО). / В повестку заксо не внесли вопрос о порицании «подсудных» депутатов. / Глава Чкаловского района устроит прием за бюджетный счет: меню для избранных. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»