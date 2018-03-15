«Предвыборное» повышение МРОТ – риски и последствия

Во вторник, 20 марта, в свердловский бюджет 2018 года будут внесены поправки, поднимающие МРОТ до уровня прожиточного минимума – согласно указу президента Владимира Путина. «Не все субъекты РФ способны сегодня принять такое решение, но мы рискнём», – заявил председатель бюджетного комитета заксо Владимир Терешков. С учетом уральского коэффициента, на это потребуется около 1,4 млрд рублей. Такое серьезное увеличение расходной части бюджета всегда вызывает вопросы – насколько регион готов выполнить взятые на себя обязательства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас представители и исполнительной, и законодательной власти заверяют, что область абсолютно точно способна решить стоящую перед ней задачу. Доходная часть бюджета 20 марта тоже будет увеличена: по расчетам правительства, НДФЛ вырастет на 1,2 млрд. рублей (до 66,9 млрд. рублей), а налог на имущество организаций – на 2,5 млрд. рублей (до 33 млрд. рублей). Но уже сегодня на заседании бюджетного комитета заксобрания представитель налоговой службы отметила, что их прогноз по налогу на имущество несколько иной – 31,5 млрд рублей. Разница в 1,5 млрд как раз примерно и является «ценой вопроса» повышения МРОТ. И это только один аспект.

Не секрет, что в прошлом в Свердловской области не раз бывали прецеденты, когда прогноз по налоговым поступлениям в какой-то момент в течение финансового года расходился с реальностью. Корреспондент РИА «Новый День» задал вопрос председателю бюджетного комитета заксо Владимиру Терешкову, какие меры будет предпринимать область, если недобор по налогам приключится и в этом году. По словам Владимира Андреевича, никаких оснований для пессимизма сегодня нет. «Плановый уровень поступления налогов подтвержден. Все публичные обязательства – заработная плата бюджетникам, социальные гарантии и выплаты – будут выполнены в полном объеме. Никаких предпосылок для того, чтобы экономика Свердловской области вдруг наполовину рухнула, нет. Производство развивается, увеличиваются объемы у металлургов. НДФЛ упасть тоже не может – идет планомерное повышение зарплаты», – заверил депутат. На уточняющий вопрос, не могут ли на ситуацию повлиять внешние факторы, Владимир Терешков ответил коротко: «Войны не будет! Будет чемпионат мира по футболу».

Напомним, что в прошлые годы внешние факторы на свердловскую экономику влияли, и достаточно сильно. Самый яркий пример – кризисный 2009 год. Тогда по итогам первого полугодия доходная часть бюджета была снижена на 20 млрд. 869 млн. рублей. Сбор по НДФЛ упал на 7,9 млрд. рублей, налог на прибыль – на 21,4 млрд. рублей. Зарплаты бюджетников были оставлены на прежнем уровне, а расходы по другим бюджетным статьям было решено формировать на уровне 60-70 % от показателей 2008 года. Были сокращены все возможные расходы, в частности, власти перевели в категорию «недострой» 11 школ.

В последние несколько лет такого катастрофического провала не было, но бюджетная политика Свердловской области претерпела серьезные изменения. Дефицит бюджета власти теперь предпочитают маскировать явно завышенными доходами не от налоговых поступлений, а от приватизации госимущества. Главным же источником дохода остается НДФЛ, а главными налогоплательщиками по нему – жители областного центра. Областная доля этого налога все время росла. Если в 2013-м Екатеринбург получал 30% от собранного со своих жителей налога, то с 1 января 2014 они были урезаны до 18%, а с 2016 года – до 16%. Благодаря этому обязательства по выплате зарплат бюджетникам региону пока удается погашать, но страдает так называемый «бюджет развития»: ежегодно главы муниципалитетов идут на поклон в минфин за деньгами на строительство очередной школы, больницы, дома культуры, котельной, дороги.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.03.18

«Ростелеком» запустил портал видеонаблюдения за выборами президента РФ – пока в закрытом режиме. / Жительницу Кировграда принудительно отправили лечиться от туберкулеза. / В Свердловской области создают аналог мягких французских сыров Buche и Valencay (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»