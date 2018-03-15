Выборы близко: власти в регионах сообщают о повышении МРОТ

Свердловское правительство намерено с 1 мая увеличить минимальный размер оплаты труда до размера прожиточного минимума. Закон о повышении МРОТ с этой даты подписал президент Владимир Путин. В свердловском минфине заявляют, что деньги на это найдутся – должен выручить налог на имущество организаций, а вот в налоговой такого оптимизма не разделяют.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», как сообщила сегодня на заседании комитета свердловского заксобрания по бюджету, финансам и налогам министр финансов области Галина Кулаченко, в настоящий момент МРОТ в регионе установлен на уровне 9489 рублей в месяц, а прожиточный минимум – 11163 рубля. По словам Кулаченко, чтобы покрыть разницу, потребуется направить на эти цели 770 млн рублей, плюс к этому 594 млн на выплату уральского коэффициента.

По прогнозам минфина, доходная часть бюджета в 2018 года будет выше утверждённой на 5,9 млрд рублей, так что эта задача кажется посильной.

Между тем представитель ФНС Елена Сальникова, которая также присутствовала на заседании, заявила, что частично не разделяет уверенности минфина, а именно – в части роста поступлений налога на имущество организаций. Прогнозы министерства и налоговой разошлись на 1,5 млрд рублей.

Тем не менее, члены комитета единогласно поддержали предложение минфина заложить в бюджет средства на повышение МРОТ. «Не все субъекты РФ способны сегодня принять такое решение, но мы рискнём», – прокомментировал председатель комитета Владимир Терешков. Как будут закрываться траты, если риск не оправдается, члены комитета, разумеется, обсуждать не стали.

Изменения в областной бюджет будут вынесены на рассмотрение заксобрания во вторник, 20 марта.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 15.03.18

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