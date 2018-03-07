Путин подписал закон об увеличении МРОТ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 100% прожиточного минимума более чем на полгода ранее планируемого: с 1 мая 2018 года, а не с 1 января 2019 года. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, с 1 мая текущего года МРОТ достигнет 11163 рублям, а суммарное его повышение в 2018 году составит 43%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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