Правительство РФ выделило 400 миллионов на повышение зарплат свердловским бюджетникам

Правительство РФ выделило 20 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам. В Свердловскую область будет отправлено 442 миллиона рублей.

Средства, как указано в справке к документам, выделяются «в связи с увеличением минимального размера оплаты труда», которое должно произойти с 1 мая. Свердловская область получит компенсацию из бюджета в размере 422 миллионов. Для сравнения, соседняя Челябинская область получит почти 642 миллиона, Курганская – 288 миллионов рублей. Для Тюменской области, ХМАО и ЯНАО дотации не выделяются.

Добавим, власти Свердловской области сегодня внесли поправки в бюджет, связанные с повышением МРОТ сегодня, 20 марта. Ранее глава минфина Галина Кулаченко оценила дополнительные расходы из бюджета на повышение МРОТ на уровне 1,5 млрд рублей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.03.18

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