Заксобрание увеличило прогноз по доходам и расходам бюджета на 2018 год и повысило МРОТ

Свердловское заксо приняло в первом, втором и третьем чтениях изменения в бюджет региона на 2018 год. И доходы, и расходы казны увеличены, основная задача корректировки – приведение МРОТ в соответствие с прожиточным минимумом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», поправки приняты в связи с соглашениями, заключёнными между Минфином РФ и правительством региона.

В первом чтении глава областного минфина Галина Кулаченко доложила, что законопроектом предлагается увеличить прогноз по доходам областного бюджета на 2018 год на 5,9 млрд рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – на 4,3 млрд рублей, по безвозмездным поступлениям – на 1,6 млрд рублей.

Предлагается увеличить прогноз: по НДФЛ – на 1,2 млрд. рублей (до 66,9 млрд рублей); по налогу на имущество организаций – на 2,5 млрд рублей (до 33 млрд рублей); по акцизам – на 258 млн рублей (до 16 млрд. рублей); по налогу, взимаемому с применением упрощенной системы налогообложения, – на 453 млн рублей (до 9,7 млрд рублей).

Расходную часть бюджета предлагается увеличить на 3,3 млрд рублей.

Ко второму чтению от губернатора Евгения Куйвашева поступили поправки, которыми и доходная, и расходные части бюджета увеличены ещё на 1,5 млрд рублей, – это возможно сделать на основе анализа прогноза по поступлению налоговых платежей, а также безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Эти 1,5 млрд рублей планируется направить на повышение МРОТ до размера прожиточного минимума с 1 мая 2018 года.

Добавим, правительство РФ уже выделило 20 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам. В Свердловскую область будет отправлено 442 миллиона рублей.

Как уже писал «Новый День», ФНС дает несколько менее оптимистичные прогнозы. Например, на предыдущем заседании заксобрания при обсуждении вопроса о повышении МРОТ за счет налоговых поступлений. Представитель налоговой службы отметила, что их прогноз по налогу на имущество организаций несколько иной – 31,5 млрд рублей (а не 33 млрд). Разница как раз примерно и является «ценой вопроса» повышения МРОТ. В Свердловской области не раз бывали прецеденты, когда прогноз по налоговым поступлениям в какой-то момент в течение финансового года расходился с реальностью.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.03.18

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