Из Екатеринбурга могут появиться новые рейсы в Тбилиси, Бургас, Барселону и Ханой

Росавиация выдала «свежие» допуски российским авиакомпаниям. В том числе, могут появиться новые авиарейсы из Екатеринбурга. Впрочем, наличие допусков еще не означает начало полетов – решение остается за авиакомпанией.

Приказ о выдаче допусков опубликован на сайте Росавиации. Согласно документу, из Екатеринбурга могут появиться дополнительные рейсы по четырем уже существующим направлениям. «Победа» получила допуски на регулярные рейсы до 4 раз в неделю в грузинский Тбилиси. Ранее в Грузию из Екатеринбурга летали только «Уральские авиалинии» и направление, по словам представителей туррынка, пользуется спросом. «УА» получили разрешение на выполнение до трех рейсов в неделю в Ханой – новое для Екатеринбурга вьетнамское направление. Чартерный перевозчик Azur Air получил допуски на перелеты в Бургас (Болгария) и Барселону (Испания) – по одной частоте в неделю, и только на время действия летнего расписания.

При этом Росавиация отозвала допуск «Уральский авиалиний» на полеты в Гонгконг, поскольку авиакомпания не летала туда в течение сезона. Также формально приказом отозваны все допуски у авиакомпании «ВИМ-Авиа», обанкротившейся еще осенью 2017 года.

Добавим, что выдача допусков Росавиацией не означает однозначное начало полетов. Авиакомпания вправе поменять свое решение и отказаться от полетов по направлениям.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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