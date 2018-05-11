В Верхней Синячихе в реке утонул 14-летний подросток (ФОТО)

На реке Синячихе в поселке Верхняя Синячиха Алапаевского района утонул 14-летний подросток.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, вчера мальчик вышел на лед, который еще сохраняется по берегу реки, в это время лед треснул и осколок льдины, на котором находился подросток, понесло течением по бурной реке. Он не удержался и упал в воду. На берегу находился его одноклассник, который и сообщил о происшествии на телефон «112». Сегодня утром тело школьника нашли спасатели в 500 метрах от места трагедии. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции и следственные органы.

С начала 2018 года в Свердловской области произошли 6 происшествий на водоемах (из которых 4 с участием детей), погибли 4 человека, из них двое детей: 3 мая в реке Исток утонула двухлетняя девочка.

В прошлом году, как отмечают специалисты МЧС, происшествий с участием детей на этот период не было.

Верхняя Синячиха, служба информации

Верхняя Синячиха. Другие новости 11.05.18

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