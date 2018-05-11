Екатеринбургские отели, попавшие в черный список Ростуризма, оштрафованы на 266 тысяч рублей

По итогам проверок гостиниц к Чемпионату мира по футболу свердловский Роспотребнадзор выписал штрафы на общую сумму 266 тысяч рублей. Случаи завышения цен на время проведения игр в Екатеринбурге выявляются до сих пор.

Так, по данным ведомства на 7 мая, зарегистрировано 11 отелей, превысивших допустимый ценник на номера. Четверо нарушителей привлечены к административной ответственности, семь получили предупреждения. Еще восемь организаций были оштрафованы за оказание гостиничных услуг при отсутствии свидетельства о категории «звезд». Всего было выявлено 12 таких случаев. Кроме того, ревизоры отправили в налоговую службу информацию об арендодателях, сдающих квартиры внаем без регистрации ИП.

Напомним, правительство РФ установило максимальную стоимость размещения в городах-участниках чемпионата мира по футболу. Гостиницы-нарушители попадают в черный список Ростуризма, который регулярно обновляется. Затем информация передается Роспотребнадзору и Федеральной антимонопольной службе.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.05.18

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