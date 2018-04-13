Екатеринбургский отель «Максим» опять завысил цены на время ЧМ – теперь на 804%

Екатеринбургский отель «Максим» повторно попал в черный список гостиниц, завышающих цены на размещение во время проведения футбольного Чемпионата мира. Данные о нарушителях еженедельно обновляются на сайте Ростуризма.

По информации ведомства, на сайтах бронирования стоимость суточного проживания в отеле «Максим» была указана в размере 33 тысячи рублей. Хотя, согласно постановлению РФ, цена за размещение в номере категории «стандарт» не должна превышать 3650 рублей в сутки. Таким образом, владельцы объекта превысили норматив на 804%.

Ранее екатеринбургская гостиница уже была оштрафована за превышение максимальных расценок. В феврале отель просил за ночь во время ЧМ 21 320 рублей, что было на 485% больше допустимого норматива.

Напомним, Ростуризм составляет черные списки гостиниц на основе постановления правительства РФ, которое устанавливает максимальную стоимость размещения в городах-участниках чемпионата мира по футболу. Далее информация передается Роспотребнадзору и Федеральную антимонопольную службу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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