С 1 июня въезд в Екатеринбург автобусов, кроме рейсовых, будет запрещен

Сегодня на сайте «Уралуправтодор» появилась информация о запрете въезда в Екатеринбург любых автобусов, кроме рейсовых, на период проведения чемпионата мира по футболу – с 1 по 30 июня 2018 года. Речь идет о федеральных трассах М5 (Челябинский тракт), Р-242(Московский тракт), Р-351 (Тюменский тракт).

Как ранее сообщал «Новый День», ограничения на период ЧМ были прописаны в указе президента РФ. Они включали в себя ограничение проезда в города проведения матчей, обязательную регистрацию граждан, запрет оборота оружия.

Как пояснил главный специалист по связям с общественностью ФУАД УРАЛ Максим Шералиев, задача ФУАД – проинформировать. Информационные щиты об ограничении будут установлены на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения со стороны города Перми, Челябинска и Тюмени до ЕКАД и сопровождены запрещающими дорожными знаками. Планируется организовать места для стоянки автобусов и возможные маршруты объезда. На данный момент схема движения экскурсионного и заказного транспорта разрабатывается. Надзорную функцию будет осуществлять ГИББД. Ограничения движения не коснутся рейсовых маршрутов.

Екатеринбург, Таисья Юсупова

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