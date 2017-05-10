Оружием не торговать, автобусы не пускать: Путин утвердил меры безопасности к ЧМ-2018

Публикации за 10.05.17

Президент России Владимир Путин подписал указ об особенностях обеспечения общественной безопасности в дни проведения матчей ЧМ-2018 по футболу.

Как передает корреспондент NDNews.ru, документ опубликован сегодня на официальном портале правовой информации.

Среди ограничений, вводимых на время чемпионата, указана обязательная регистрация граждан, приехавших в города ЧМ-2018 из других регионов России. Все, кто приедет в Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Казань, Саранск и другие города чемпионата в период с 25 мая по 25 июля 2018 года, должны будут не позже, чем через три дня зарегистрироваться в местном отделе внутренних дел. К гражданам, остановившимся в гостиницах, базах отдыха или санаториях, это не относится – их будут регистрировать в установленном для таких учреждений порядке.

С 1 по 30 июня 2018 года будет ограничен допуск автобусов в города проведения ЧМ-2018. Исключения сделаны лишь для автобусов, работающих на регулярных пассажирских перевозках, и автобусов, оснащенных системой «Эра-Глонасс» и передающих всю информацию о своем движении в АНО «Транспортная дирекция ЧМ-2018 в Российской Федерации».

Также на время ЧМ в городах его проведения будет запрещен оборот оружия, в том числе гражданского, и ядовитых веществ. Местным властям также предписано установить границы зон, в которых будет запрещена продажа алкоголя.

Объекты производственного, социально-культурного, спортивного, коммунально-бытового назначения будут взяты под усиленную охрану.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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