С ГЛОНАСС тормозить не будут: какие именно автобусы не пустят в Екатеринбург с 1 июня (ИНФОГРАФИКА)

С 1 июня вступят в силу ограничения на въезд автобусов в Екатеринбург. Из-за усиления мер безопасности перевозчиков, занимающихся частными заказами и туристическими услугами, могут развернуть на подъездах к городу. Но запрет не распространяется на те автобусы, в которых установлены навигаторы ГЛОНАСС, а значит, проблем, например, с детскими перевозками быть не должно. Кого пустят, а кого нет – в материале «Нового Дня».

Напомним, с 1 по 30 июня будет действовать ограничение на въезд автобусов в Екатеринбург. Оно санкционировано указом президента РФ, который был подписан еще год назад, – 9 мая 2017 года. Согласно указу и выпущенному позднее постановлению, под запрет попадают далеко не все автобусы.

Инфографика с сайта Транспортной дирекции ЧМ – 2018

Итак, въезд разрешат:

1) Автобусам, которые осуществляют регулярные перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок и смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, проходящим в границах Екатеринбурга. Или, проще говоря, – рейсовым автобусам.

2) Автобусам, оснащенным навигацией ЭРА-ГЛОНАСС. Проще говоря, те автобусы, которые оснащены навигаторами ГЛОНАСС, могут заезжать в города проведения ЧМ. Но есть одна оговорка: владельцы автобусов должны быть зарегистрированы на портале «Транспортная дирекция ЧМ по футболу – 2018» и заранее уведомлять через сайт о передвижениях. Причем уведомление о въезде в город и маршруте должно поступить через сайт дирекции не позднее, чем за 48 часов. Внести изменения в маршрут можно не позднее, чем за 3 часа до въезда. Вся информация передается в территориальные органы МВД.

3) Автобусы, которым разрешение на въезд выдадут территориальные подразделения МВД.

Инфографика с сайта Транспортной дирекции ЧМ – 2018

Кого не пустят и что делать водителям?

В города проведения ЧМ, согласно документам, не пустят перевозчиков, автобусы которых типа М2 и М3 (вместимостью от 8-9 человек) не оборудованы навигаторами, зарегистрированными в ЭРА-ГЛОНАСС. Проблемы могут возникнуть и у тех, кто установил навигаторы в последний момент и не успел подать уведомления о въезде в города в «Транспортную дирекцию – 2018».

В Екатеринбурге для таких автобусов будут созданы стоянки на въездах в город. Например, если перевозчик доставил группу туристов, но автобус не пропустили из-за отсутствия ГЛОНАСС, люди смогут добраться с окраины города до пункта назначения на такси. Также будут организованы пути объезда. На данный момент схема движения экскурсионного и заказного транспорта разрабатывается.

С детскими перевозками проблем возникнуть не должно

У многих возникали вопросы по поводу перевозки групп детей в летний период. В июне школьники отдыхают в лагерях, и из мест отдыха ездят в Екатеринбург в зоопарк, аквапарк или иные места. Однако, как следует из актуальных правил организованной перевозки групп детей автобусами, все машины должны быть и без ЧМ оборудованы ГЛОНАСС. Более того – все маршруты перевозки заранее согласуются в ГИБДД, поэтому проблем быть не должно.

Где уточнить актуальную информацию

«Транспортная дирекция – 2018» разработала специальный информационный ресурс bus.transport2018.com и запустила также службу поддержки 8-800-511-30-18 (для звонков по России) и +7-499-426-05-72 (для звонков из-за границы) для владельцев автобусов. На сайте размещена полная информация для компаний-перевозчиков, планирующих осуществлять перевозку пассажиров в города-организаторы в период проведения чемпионата.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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