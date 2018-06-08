В полиции напомнили о запрещенных для автобусов дорогах в Екатеринбург: список

В Екатеринбурге из-за ЧМ-2018 закрыт въезд для автобусов. Запрещающие знаки, которые специально вводили к мундиалю, установили на восьми дорогах.

«В Екатеринбурге в связи с внесенными в Правила дорожного движения нашей страны изменениями появились автодороги, где запрещено движение автобусов. Всего таких участков улично-дорожной сети в Свердловской области 8. Они расположены на подъездах к столице Среднего Урала, соответственно, там и установлены дорожные знаки 3.34 «Движение автобусов запрещено», – рассказал глава пресс-службы ГУ МД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Такие знаки установлены на всех въездах в город:

с 3 по 5 км ЕКАД – транспортная развязка с автодорогой Екатеринбург – аэропорт Кольцово на 15 км трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов – съезд к поселку Шувакиш;

на 13 км ЕКАД – транспортная развязка с автодорогой на ТЭЦ;

на 20 км ЕКАД – транспортная развязка с Березовским трактом;

на 41 км ЕКАД – съезд в направлении урочища Ганина Яма;

на 63 км ЕКАД – съезд в направлении Чусовского тракта;

на 66 км ЕКАД – поселок Медный;

на 75 км – поворот на транспортную развязку с улицей Лучистая.

«Оснований для переживаний у граждан быть не должно. В этих местах круглосуточно дежурят наряды ГИБДД, которые оказывают помощь водителям и подсказывают, как максимально быстро и по какой конкретно дороге можно добраться до точки назначения», – добавил Горелых.

Напомним, знаки запрета не распространяются на рейсовые автобусы и на автобусы, которым разрешение на въезд выдали территориальные подразделения МВД.

Екатеринбург, служба информации

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